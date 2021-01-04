ليبيا – كشف القائم بأعمال سفارة الفلبين رئيس بعثتها الديبلوماسية في ليبيا “ألمار كاتو” عن توزيع ما لا يقل عن 5 آلاف من واقيات الوجه لفلبينيين عاملين في البلاد.

تقرير إخباري أعدته شبكة أخبار “إنكورير” الفلبينية باللغة الإنجليزية تابعته وترجمته صحيفة المرصد نقل عن “كاتو” تأكيده خلال لقاء جمعه بـ”ليليا بينيدا” نائب حاكم مقاطعة “بامبانغا” بمنطقة “كلارك فريبورت” والمدير التنفيذي لشركة “كنفيرج” لخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية في الفلبين “دينيس أنثوني أوي” أن هذه الواقيات تبرع بها “بينيدا” و”أوي”.

وأضاف “كاتو” أن هذه التبرعات وصلت إلى الخطوط الأمامية للملاكات الطبية الفلبينية في ليبيا فيما أكد التقرير أن السيناتور “مانويل لابيد” وعناصر من وزارة خارجية الفلبين وتحالف متعدد القطاعات للعمال المهاجرين بالأراضي الليبية وجالية هذه الدولة في مدينة بنغازي قاموا بتغطية تكاليف شحن هذه التبرعات حيث يعيش ويعمل أكثر من ألفي فلبيني.

وبين “كاتو إن الممرضات والعاملين الفلبينيين في المستشفيات الليبية يشكلون قرابة نصف عدد رعايا الفلبين العاملين في ليبيا التي سجلت أكثر من 100 حالة إصابة بوباء كورونا مبينا أن توزيع واقيات الوجه يشمل أيضا العاملين في قطاع النفط والغاز والمؤسسات الأكاديمية الأخرى في البلاد كاشفا عن تلقي سفارة بلاده معدات حماية شخصية من شركة “كلارك” للتنمية وشركة الملابس “لوين تاي”.

ترجمة المرصد – خاص

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