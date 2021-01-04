تصرف رينيه راموس يثير الجدل حول مستقبل شقيقه مع ريال مدريد

تصرف رينيه راموس يثير الجدل حول مستقبل شقيقه مع ريال مدريد

إسبانيا – دخل رينيه راموس، شقيق ووكيل أعمال قائد نادي ريال مدريد، سيرخيو راموس، في الجدل الدائر حول موقف المدافع الدولي الإسباني، من الاستمرار أو الرحيل عن صفوف الفريق الملكي.

ولم يتبق في عقد راموس البالغ عمره 34 عاما، سوى ستة أشهر مع ريال مدريد، ولم يعلن اللاعب ولا النادي حتى الآن عن أي اتفاق بينهما بشأن تجديد العقد.

ويحق لراموس التفاوض من الآن مع أي فريق يريده، للانضمام إليه مجانا بعد نهاية عقده في يونيو المقبل.

وكتب الصحفي الإسباني الشهير ألفريدو دورو عبر حسابه على موقع “تويتر”: “سيتعين على شخص ما، أن يشرح كيف ولماذا وصلنا إلى هذه المرحلة، أن تسمح لقائدك وواحد من أساطير ريال مدريد، أن يظهر في نوع سخيف من اللاعبين الذين يمكنهم التوقيع لأي فريق بحرية”.

وأعاد شقيق راموس، نشر هذه التغريدة على حسابه في “تويتر”، ليضفي مزيدا من الإثارة والغموض على مستقبل المدافع الدولي الإسباني، حيث بدا وكأن رينيه راموس يلقي باللوم على ريال مدريد لعدم موافقته بعد على تجديد عقد قائده.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن عائلة راموس تنتظر النادي الملكي، ليقدم لهم عرضا مناسبا.

المصدر: “ماركا”

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