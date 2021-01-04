ليبيا- أعد القسم الإنجليزي من قناة الجزيرة القطرية تقريرًا ميدانيًا عن دخول قرار المصرف المركزي بطرابلس تغيير سعر الصرف حيز التنفيذ الأحد.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار إلى بلوغ سعر السوق الموازية في العاصمة طرابلس الأحد 5 دنانير للدولار الواحد ناقلاً عن مالك أحد متاجر الصرافة يدعى عامر تأكيدة الانتظار لـ3 أو 4 أشهر لرؤية سير الأوضاع في المصارف التجارية في العاصمة.

وبحسب التقرير فقد أغلقت معظم متاجر الصرافة في شرق ليبيا الأحد بانتظار استقرار السوق الموازية فيما أكد مالك الفخري تاجر إلكترونيات في مدينة بنغازي إنه توقف عن التعامل مع المصارف بعد العام 2013 بعد أن خسر الكثير من الأموال لاستيراده البضائع بالسعر الرسمي.

وأضاف الفخري أنه تحول بعد ذلك إلى السوق السوداء لأن المهم بالنسبة لأي تاجر هو الاستقرار فالسعر الجديد هو تخفيض فعال لقيمة العملة ما يعني أن تكلفة السلع المستوردة من المرجح أن ترتفع فيما قال حاتم البرغثي وهو مواطن من بنغازي أن هذا القرار خاطئ ويضر بالمواطنين أكثر مما يفيدهم ولا ينفع سوى التجار.

ترجمة المرصد – خاص

Share and Enjoy ! 0 Shares