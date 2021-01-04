جعجع : لن نحمل السلاح إلا في حالة واحدة، وصواريخ “حزب الله” تخدم مشروع إيران

جعجع : لن نحمل السلاح إلا في حالة واحدة، وصواريخ “حزب الله” تخدم مشروع إيران

لبنان – أكد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع أن حزبه لن يحمل ​السلاح​ مجددا إلا في حالة واحدة، وهي انهيار ​الجيش​ و​قوى الأمن في البلاد، ​معتبرا أن”حزب الله” يلحق ضررا باللبنانيين.

وقال جعجع، الذي تزعم ميليشيا مسلحة إبان الحرب الأهلية في لبنان، لصحيفة “الجمهورية” اللبنانية إن حلف حزب رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون (التيار الوطني الحر) مع “​حزب الله​” هو الذي أوصل البلاد إلى ما وصلت إليه، معتبرا أن الحل هو في ​انتخابات​ نيابية مبكرة تبدل الأكثرية النيابية.

ولفت جعجع إلى أن الصواريخ​ التي يمتلكها “حزب الله” هي صواريخ ​إيرانية، وموجودة لخدمة مشروع إيران، بدليل التصريح الذي أطلقه قائد القوات الجوية في ​الحرس الثوري​ الإيراني، واستغرب جعجع كلام المسؤول الإيراني “أنه مستعد لمساعدة​ كل من يعمل لمواجهة ​إسرائيل​”، متسائلا: “لماذا لماذا لا يواجه الحرس الثوري إسرائيل مباشرة”.

وردا على قول الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصرالله إن “إيران وسوريا هما أهم داعم للمقاومة في لبنان”، قال جعجع ساخرا: “صحيح، وأكبر دليل الوضع الذي يعيشه اللبنانيون اليوم في لبنان”، مضيفا: “وجود “حزب الله” في الشكل الحالي يلحق ضررا كبيرا بلبنان واللبنانيين وخصوصا في النواحي الاقتصادية والمالية”.

المصدر: الجمهورية

Share and Enjoy ! 0 Shares