إيطاليا – حقق يوفنتوس فوزا عريضا على ضيفه أودينيزي بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعتهما امس ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإيطالي لكرة القدم “الكالتشيو”.

وتألق البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف “السيدة العجوز” بشكل لافت في المباراة بتسجيله الهدفين الأول والثالث لفريقه في الدقيقتين 31 و70، وصنع الهدف الثاني لزميله فيديريكو كييزا في الدقيقة الـ49 من عمر اللقاء.

وفي الدقيقة الأخيرة من عمر الوقت الأصلي للمباراة سجل أودينيزي هدفه الوحيد عن طريق مدافعه الهولندي مارفين زيجيلار، قبل أن يختتم الأرجنتيني باولو ديبالا رباعية يوفنتوس في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وبهذا الفوز، رفع يوفنتوس رصيده إلى 27 نقطة في المركز الخامس، فيما توقف رصيد أودينيزي عند 15 نقطة في المركز الـ14 على جدول ترتيب فرق “الكالتشيو”.

المصدر : RT

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