إيطاليا – تخطى البرتغالي كريستيانو رونالدو، رقم الأسطورة البرازيلي بيليه في عدد الأهداف الرسمية، بعدما قاد فريقه يوفنتوس للفوز على أودينيزي، أمس الأحد.

وسجل رونالدو الهدفين الأول والثالث في شباك أودينيزي، ليساهم في فوز يوفنتوس بأربعة أهداف لهدف واحد.

ورفع النجم البرتغالي بذلك، رصيده إلى 758 هدفا رسميا مع الأندية والمنتخب البرتغالي، متخطيا بيليه، الذي سجل 757 هدفا رسميا على مدار مسيرته.

واحتاج رونالدو إلى 1032 مباراة لتسجيل هذا الكم الهائل من الأهداف، في حين أن بيليه سجل أهدافه الـ757 في 812 مباراة فقط.

وبات رونالدو البالغ عمره 35 عاما، على بعد هدفين فقط من تحطيم رقم التشيكي جوزيف بيكان، الذي سجل أكبر عدد من الأهداف في المباريات الرسمية في تاريخ كرة القدم.

وتخطى رونالدو رقم بيليه، بعد أسابيع قليلة من نجاح غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد نادي برشلونة، في تجاوز عدد أهداف الأسطورة البرازيلي مع فريق واحد.

المصدر: sportbox.ru

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