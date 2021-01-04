ليبيا – أعلن علي الفارسي منسق الإعلام بشركة الواحة للنفط والغاز الليبية عن قرب افتتاح المرحلة الثانية من حقل الفارغ للغاز، بطاقة 250 مليون قدم مكعب يوميًا.

الفارسي قال في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية”: إنه تم التغلب على عطل فني بالمرحلة الأولى من الحقل النفطي، وبرمجة رقمية لوحدات التحكم، وعودة العمل بالحقل، وتزويد خط الزويتينة حقل 103 وخط محطة السرير بشكل منتظم من غاز المرحلة الأولى، بطاقة إنتاجية تبلغ 70 مليون قدم مكعب يوميًا.

وأضاف أن الشركة تعمل بكل جهد لتشغيل المرحلة الثانية من حقل الفارغ في وقت قريب جدًا، والتي تنتظرها محطة السرير بكل شغف لدعم تشغيل الوحدات بالكامل، ووصول الغاز المنتج إلي ربع مليون قدم مكعب من الغاز يوميا في المرحلة الثانية.

كما تابع: “مشروع حقل الفارغ هو من أكبر مشاريع الغاز على مستوى قطاع النفط وداعم للاقتصاد، والعاملون بحقلي جالو والفارغ بذلوا جهودًا استثنائية بعد رفع حالة القوة القاهرة من الوطنية للنفط، وتمكنوا في غضون أيام من إعادة تشغيل معمل الغاز بالمرحلة الأولى وتزويد محطة كهرباء السرير باحتياجاتها من الغاز”.

وشدد على أن المشروع يمنح الفرصة لتوليد كهرباء ودعم مستقبل الصناعة في البلاد، إلى جانب حل معضلة خروج شبكة الكهرباء في كل مرة عن الخدمة بسبب نقص الوقود.

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