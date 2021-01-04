مصر – أعلنت شركة مصر للطيران عن طرح تخفيض بنسبة 20% على أسعار جميع تذاكر السفر الدولية، من وإلى مصر، وفقا لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، الطيار رشدي زكريا.

ويأتي هذا التخفيض، في إطار اهتمام الدولة المصرية بنجاح تنظيم واستضافة بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال، المقامة من 13 وحتى 31 يناير الحالي، حيث تعتبر أول بطولة عالمية تقام في ظل جائحة كورونا.

وأشار رشدي زكريا إلى أنه أنه “يمكن للعملاء المسافرين من مصر، الاستفادة من التخفيض عند شراء التذاكر من الآن وحتى 14 يناير الجاري فقط ، على أن يستمر منح التخفيض للقادمين من جميع الوجهات الخارجية إلى مصر على رحلات مصر للطيران عند شراء التذاكر والوصول إلى القاهرة حتى 31 يناير 2021”.

ولفت إلى أنه “يمكن للعملاء شراء التذاكر والحجز عن طريق الموقع الإلكتروني لمصر للطيران egyptair.com، أو عبر مركز الاتصالات التليفونية علي رقم 1717 من أي محمول، أو 090070000 من أي خط أرضي، أو مكاتب مصر للطيران ووكلائها السياحيين، وفقا للشروط والأحكام المحددة لفترات السفر”.

من جانبه، شدد رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، الطيار عمرو أبو العينين، على “التزام جميع العاملين بالمحطات الخارجية، والركب الطائر، باتباع كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا”، مؤكدا على “ضرورة تقديم جميع الوافدين القادمين الي مصر شهادة فحص الـpcr بنتيجة سلبية، قبل موعد وصول الرحلة ب72 ساعة”،

المصدر: RT

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