ليبيا – قال الباحث الليبي ورئيس مؤسسة السليفيوم للأبحاث والدراسات جمال شلوف إنّ إدارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تستثمر الفوضى السياسية والأمنية والنهب التي تسيطر على المشهد في طرابلس وغرب ليبيا.

شلوف وفي تصريح لصحيفة “البيان” الإماراتية أمس الأحد نوّه إلى أن أنقرة تحاول العمل على استمرار الفوضى لإفشال أي محاولة لحل سياسي، بما يقوّض فرص التقارب لتستمر سيطرتها وعبر أتباعها في ليبيا في ابتزاز الوفاق ونهب أكبر قدر من الثروات الليبية.

وأشار إلى أن تجاهل المجتمع الدولي لدور تركيا التخريبي وتحديها الفاضح للقرارات الدولية وتعمدها إفشال الاتفاق العسكري والحلول السياسية، يقلل من فرص التعامل السياسي والدبلوماسي لإرغامها على مغادرة ليبيا، ويفسح المجال للحلول العسكرية التي ربما تتجه لأن تكون الحل الوحيد المتبقي لإيقاف هذا الدور التركي التخريبي في ليبيا.

وأكّد شلوف أنّ الشعب الليبي لن يقبل باستمرار نظام أردوغان في ممارسة عبثه الممنهج في البلاد، والسعي المستمر لإفشال الحل السياسي، ومنع ليبيا من استعادة سيادتها الوطنية، بل سيقف صفًا واحدًا في مواجهة التدخل السافر.

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