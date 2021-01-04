مصر – أعلن رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر جاد القاضي أن سماء القاهرة ستشهد ظاهرة فلكية جديدة اليوم وغدا.

وأضاف القاضي أن الظاهرة عبارة عن مجموعة من الشهب المسماة “زخة شهب الرباعيات”.

وقدر عدد الشهب في هذه الزخة إلى أكثر من 40 شهابا في الساعة، لافتا إلى أن “ذلك يحدث عندما تكون السماء مظلمة تماما، وهذه الشهب ناتجة عن مخلفات كويكب قديم يعرف باسم (2003 EH1) تم اكتشافه عام 2003″، وفق موقع “صدى البلد”.

‏وأشار إلى أن “هذا الكويكب يدور حول الشمس دورة كل 5 سنوات ونصف، كما أنه سيتم حجب القمر الأحدب من خلال معظم الشهب الخافتة هذا العام”.

وقال القاضي إن أفضل رؤية لهذه الظاهرة تكون بعد منتصف الليل ومن مكان مظلم تماما بعيدا عن أضواء المدينة، بشرط صفاء السماء وخلوها من السحب والغبار.

المصدر: صدى البلد

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