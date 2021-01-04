ليبيا – علق رئيس حزب الائتلاف الجمهوري والمحلل السياسي عز الدين عقيل على مقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتشكيل لجنة مراقبين دوليين لدعم الهدنة في ليبيا.

عقيل قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “طرح تدخل ما يُسمى بنشر مراقبين دوليين لا يُراد منه إلا إغراق الأزمه الليبية بالمزيد من التفاصيل”.

وأشار إلى أن الغرض من هذا الطرح هو المماطله لتعطيل الحل؛ عبر توريط “الحكام الفاسدين” بالمزيد من المفاوضات وتشكيل اللجان وإصدار القرارات الدولية؛ خدمةً لأجندات دولية وإقليمية شديدة القذارة، وفقًا لتعبيره.

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