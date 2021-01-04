ليبيا – أفاد آمر “القوّة الأمنيّة المشتركة” بالرئاسي وعضو وفد الوفاق بالمحادثات العسكرية الفيتوري غريبيل بأن عملية سحب المرتزقة تحتاج لمزيد من الوقت والاتفاق على آليات سحب هذه القوات من كافة أنحاء البلاد.

غريبيل أشار في تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين إلى أن المراقبين الدوليين المُكلفين من قبل الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار لن يكونوا بعدد كبير، وستكون مهمتهم مراقبة ترتيبات الاتفاق والمحافظة على العمل بعد التنفيذ فقط.

وذكر إن التنسيق يجري حاليًا لبدء سحب القوات العسكرية من كل التمركزات والتجمعات المتفق عليها، لافتًا إلى أن التأخير في سحب القوات هو توزيعها في مناطق ومساحات شاسعة، وأن الأمر يحتاج إلى وقت وجهد.

كما أكد على وجوب تأمين المواطنين القاطنين بالمناطق التي ستنسحب منها هذه القوات، وعدم تركها خالية من أي مظاهر أمنية فجأة، وأن هذه الإجراءات تحتاج إلى ترتيب وضمان، وهو ما يحدث الآن من تطوير ومناقشات، بحسب قوله.

وأضاف في ختام تصريحه: “داخلية الوفاق جهزت القوة الأمنية التي ستؤمن هذه المناطق، بعد عملية الانسحاب وتحتاج فقط إلى توفير بعض الأمور اللوجستية مثل الإقامة والتموين وغيرها”، مُشيرًا إلى أنهم سيجتمعون من جديد بعد إتمام هذه المرحلة؛ للتطرق إلى مرحلة جديدة ووضع بنودها ليتم تنفيذها.

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