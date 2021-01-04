فلسطين – أكد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ضرورة انتهاء العملية الانتخابية في غضون ستة أشهر، وبضمانة الدول الشقيقة ورعايتها ومتابعتها.

وقال في كلمة متلفزة امس إن حركته تتطلع إلى إنجاز حقيقي سريع، وإصدار المراسيم الرئاسية التي تحدد تواريخ الانتخابات حتى نضع بعد ذلك محطة الحوار الفصائلي المباشر للاتفاق على كل التفاصيل والإجراءات المتعلقة بهذه الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني.

وشدد هنية على “أن تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام هدف سام يسعى إليه الجميع، وننتظر لحظة الإعلان الحقيقي عن إنجاز اتفاق وطني فلسطيني يدشن هذه المرحلة، وينهي هذا الانقسام”.

وأوضح أن الحركة تجاوبت مع كل المحاولات السابقة لإنهاء الانقسام إيمانا منها بضرورة تحقيق الوحدة ومواجهة الاحتلال ومشاريعه بصف فلسطيني موحد”، مؤكدا على تمسك حركته وحرصها على إجراء الانتخابات الشاملة.

وأضاف: “انطلق مسار المصالحة الذي بدأناه في شهر يوليو الماضي حينما توجهنا لإخوتنا في فتح، وعرضنا عليهم أن نتعاون في مواجهة خطة الضم وصفقة القرن”.

وتابع “انطلق حوار فلسطيني مع الإخوة في حركة فتح وبقية الفصائل الفلسطينية، وباحتضان دول شقيقة وصديقة، في مقدمتهم مصر وقطر وتركيا وروسيا وغيرها”.

ونوه إلى أن الحركتين تمكنتا من خلال الحوار إنجاز تفاهمات اسطنبول، وأيضا التوافق على مخرجات اجتماع الأمناء العامين، ثم محطة الحوار الأخيرة في القاهرة.

وقال: “نحن أمام مرحلة جديدة وواعدة لإنجاز اتفاق فلسطيني يفتح صفحة جديدة ومرحلة جديدة وتاريخية في مسيرة شعبنا الفلسطيني. وجهنا رسائل لجميع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، وتلقينا إجابات ومواقف إيجابية”.

المصدر: وكالة “معا”

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