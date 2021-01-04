بوليفيا – أكد رئيس بوليفيا السابق إيفو موراليس، إن اللقاح الروسي”سبوتنيك V” المضاد لفيروس كورونا المستجد، بات ضحية لحرب إعلامية “قذرة”.

وكتب موراليس في تغريدة على تويتر: “هناك حرب إعلامية قذرة ضد اللقاح الروسي سبوتنيك V، الذي ضمن رئيسنا لويس آرس توريده [إلى بوليفيا] في الوقت المناسب، وهذا يهدد حق الناس في الصحة والحياة”.

وأضاف موراليس: “ندين (الأطراف) التي تهاجم اللقاح لأسباب إيديولوجية، وتنطلق في ذلك من دوافع سياسية واقتصادية”.

في 30 ديسمبر، أعلن آرس أن سلطات بلاده وقعت عقدا لتوريد اللقاح الروسي”سبوتنيك V” إلى بوليفيا.

ووفقا لصندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، يجري الحديث عن حوالي 2.6 مليون جرعة من هذا الدواء.

المصدر: تاس

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