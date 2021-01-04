روسيا – أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إن سوق الغاز العالمية قد تعافت حاليا بالكامل تقريبا، بل وأخذت تسجل أرقاما قياسية في مجال الأسعار.

وأضاف نوفاك، في مقابلة مع قناة RBC التلفزيونية: “اليوم، تعافت سوق الغاز تقريبا بالكامل، بل وتم حتى تسجيل بعض الأرقام القياسية في الأسعار، خاصة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وفي أوروبا – ما يقرب من 220 دولارا لكل ألف متر مكعب”.

وتابع نائب رئيس الحكومة الروسية القول: “وفي نهاية العام، شهدنا زيادة كبيرة في استهلاك الغاز، بما في ذلك في تركيا”.

وذكر نوفاك، أنه تم تقدير انخفاض الطلب على الغاز في جميع أنحاء العالم، بسبب وباء فيروس كورونا في عام 2020، بنحو 3٪.

المصدر: نوفوستي

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