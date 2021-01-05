عمان – تراجعت مبيعات سوق العقار الأردني 26 بالمئة على أساس سنوي، في 2020، وفق دائرة الأراضي والمساحة الحكومية.

وقالت الدائرة في بيان الثلاثاء إن قيمة مبيعات العقارات بلغت 3.41 مليارات دينار (4.8 مليارات دولار)، حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2020، مقارنة مع 4.63 مليارات دينار (6.5 مليارات دولار) في 2019.

وتراجعت قيمة الإيرادات الحكومية، من مبيعات العقارات خلال الفترة بنسبة 39 بالمئة، على أساس سنوي، إلى 140.2 مليون دينار (197.6 مليون دولار)، نزولا من 230.36 مليون دينار (324.8 مليون دولار).

وبلغ عدد مبيعات العقارات لمستثمرين غير أردنيين 2152 عقاراً بانخفاض 33 بالمئة مقارنة بالعام السابق.

وجاءت الجنسيّة العراقية في المرتبة الأولى ضمن مبيعات غير الأردنيين خلال 2020، بإجمالي 639 عقارا، والسعودية بالمرتبة الثانية بمجموع 480 عقارا، وحملة وثائق غزة بالمرتبة الثالثة بمجموع 306 عقارات، والسورية بالمرتبة الرابعة بواقع 238 عقار.​​​​​​​

ويدعو مستثمرون في القطاع، إلى ضرورة تخفيض الرسوم والفوائد البنكية المتعلقة بالقروض السكنية على الشركات والأفراد، وتخفيف الشروط والمتطلبات اللازمة للاقتراض، بهدف تحفيز ركود القطاع.

الأناضول

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