السعودية – أعلن نائب رئيس نادي الاتحاد السعودي لكرة القدم، أحمد كعكي، أن المدافع المصري أحمد حجازي، سيستمر مع الفريق لمدة عامين قادمين، بعد انتهاء إعارته بنهاية الموسم الجاري.

وانتقل حجازي إلى صفوف الاتحاد في بداية الموسم الجاري قادما من ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي، على سبيل الإعارة لموسم واحد.

وقال أحمد كعكي، في تصريحات تلفزيونية، إن تألق أحمد حجازي دفع إدارة النادي لتفعيل بند إلزامية الشراء الموجود في عقد استعارة اللاعب من ويست بروميتش ألبيون.

وشدد نائب رئيس الاتحاد على أن حجازي مستمر مع “العميد”، ولا نية لرحيله، ليحسم الجدل حول مستقبل اللاعب، إذ أشارت تقارير صحفية إلى أن الهلال يسعى لخطف النجم المصري بعد نهاية إعارته إلى الاتحاد.

وساهم حجازي في وصول فريق الاتحاد إلى نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، على حساب الشباب، إثر فوزه عليه (2-1) في إياب “الديربي” السعودي الذي جمعهما أمس الاثنين، ليكون بانتظار الفائز من مباراة نصف النهائي الأخرى بين الرجاء المغربي والإسماعيلي المصري.

ولكن أحمد حجازي سيغيب عن المباراة النهائية بسبب تراكم البطاقات، بعد أن تلقى بطاقة صفراء في الدقيقة 59 من عمر المباراة على ملعب “الجوهرة المشعة”، إثر كرة مشتركة مع نجم الشباب فابيو مارتينيز، لتكون البطاقة الثانية له على التوالي ويتأكد غيابه عن النهائي.

المصدر: وكالات

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