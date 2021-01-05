ليبيا – أكد رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني أمس الإثنين أن الحكومة تقف على مسافة واحدة من جميع البلديات، وأنها تقدم خدماتها لها جميعًا باعتبارها حكومة لكل الليبيين.

الثني قال خلال استقباله لعضو مجلس النواب عن سبها محمد اجديد: إن الحكومة تعمل رغم قلة إمكانياتها على توفير كافة احتياجات بلدية سبها وكل البلديات.

واطّلع الثني على أبرز احتياجات البلدية وسير عملها، إضافة إلى الاختناقات التي تواجهها، مؤكدًا أن الحكومة ستشرع في توفير الاحتياجات اللازمة للبلدية، خاصة في قطاع الصحة والمياه والتعليم.

وتطرق الاجتماع إلى الأوضاع الأمنية للبلدية وعمل مديرية الأمن وضرورة رفع مستوى الأمن والتعاون التام من أجل فرض الأمن وهيبة الدولة.

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