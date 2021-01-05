ليبيا – ترأس وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية الدكتور عبد الهادي الحويج أمس الإثنين أعمال اللجنة الوطنية المعنية بمدارس الجاليات والمدارس الأجنبية في ليبيا، والمُشكّلة بموجب القرار رقم 39 لسنة 2020.

الاجتماع استعرض وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة آخر تقرير للجنة والتأكيد على ضرورة وضع الحلول لكافة العراقيل التي تواجه عمل هذه المدارس برؤية واضحة وإستراتيجية منظمة لعملها؛ شريطة أن تلتزم بشروط عملها داخل ليبيا وفقًا للقوانين والقرارات المنظمة بالخصوص.

وفي ختام الاجتماع اتفق الحضور على دعوة كافة مدارس الجاليات والمدارس الأجنبية العاملة في ليبيا إلى اجتماع يوم الخميس القادم 7 يناير 2021؛ وذلك من أجل الاطلاع على مستنداتها وضمان التزامها بالقوانين واللوائح والضوابط الخاصة بعمل المدارس الأجنبية في ليبيا، بالتنسيق بين وزارتي الخارجية والتعاون الدولي والتعليم وأعضاء اللجنة الوطنية.

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