ليبيا – التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس “دونالد بلوم”.

وناقش الجانبان وفقًا للمكتب الاعلامي التابع للوزارة سبل دعم وتعزيز التشاور بين البلدين بخصوص القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وكان اللقاء مناسبة تبادل خلالها الجانبان وجهات النظر بخصوص تطورات الوضع في ليبيا، حيث أكد الجرندي على أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لتوفير كافة أسباب النجاح للحوار السياسي الليبي- الليبي، بما من شأنه أن يعيد الاستقرار إلى البلد الشقيق وللمنطقة بصفة عامة.

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