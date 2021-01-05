الأردن – أشار النائب الأردني ينال فريحات إلى أن رئيس الوزراء بشر الخصاونة شرح الوضع السياسي الخاص بالأردن، في جلسة ساخنة من ناحية المناقشات بين الطرفين خلافا لسابقاتها.

وأضاف فريحات: “أشار رئيس الوزراء إلى أن الأردن تعرض لحصار اقتصادي خلال السنوات الثلاث الماضية بسبب مواقفه السياسية”.

وتابع أن “الخصاونة أكد احترام دور المعارضة، وأن الجميع مشتركون بحب الوطن وخدمته، ومختلفون على طريقة تحقيق المصلحة العامة”.

وأكد أن الخصاونة شدد خلال الاجتماع على أن “الحكومة تعمل على تخفيف الإجراءات المشددة للتعامل مع فيروس كورونا، وأنها تسير نحو إلغاء حظر يوم الجمعة”.

المصدر: “عمون”

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