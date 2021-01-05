مصر – أعلنت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بزيادة المخزون الاستراتيجي من الأكسجين، وأن بروتوكول العلاج المحدث لكورونا يشمل استخدام الأكسجين بشكل أكبر.

وأوضحت أن المخزون سيزيد إلى 300 ألف لتر يوميا، مشيرة إلى أن استخدام الأكسجين بشكل أكبر في بروتوكول العلاج المحدث أدى إلى تراجع وفيات الموجة الثانية مقارنة بالموجة الأولى لكوفيد – 19.

وذكرت زايد في تصريحات لفضائية “إكسترا نيوز” أن المنظومة الإلكترونية داخل الغرفة المركزية للوزارة لمتابعة أسرة الرعايات والتنفس الصناعي المتاحة والمشغولة، ليست جديدة، موضحة أن الوزارة أدخلت إليها إمدادات الأكسجين.

ولفتت إلى تحديث المنظومة كل 6 ساعات وكتابة تاريخ آخر تحديث، وقالت: “منظومة الأكسجين تم ربطها لمعرفة قراءات المخزون كل 6 ساعات، وتم ربط المخزون بالإمدادات أو التوريدات”.

المصدر: RT

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