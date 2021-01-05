الكويت – أكد وزير النفط الكويتي محمد الفارس امس اكتشاف حقلين نفطيين جديدين لشركة نفط الكويت، إضافة إلى اكتشاف امتداد الجزء الشمالي من حقل برقان الكبير في إطار عمليات تطوير الحقل.

وقال الفارس في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية إن الاكتشاف الأول تم في حقل حومه الذي يقع في الجزء الشمالي الغربي للبلاد، موضحا أنه حسب نتائج التقييم الأولية، تبلغ طاقة الحقل الإنتاجية 1452 برميلا من النفط الخفيف في اليوم.

وأشار الفارس إلى أن الاكتشاف الثاني تم في حقل القشعانية شمال الكويت قرب حقلي الروضتين والصابرية في المكمن الجوراسي، إذ أسفرت النتائج الأولية بعد حفر بئر “قشعانية -1” عن اكتشاف النفط الخفيف بكميات تجارية بواقع 1819 برميلا في اليوم بوزن نوعي يبلغ 49 (API) وغاز مصاحب بواقع 2,78 مليون قدم مكعبة في اليوم.

وأكد الوزير أن الاكتشافين الجديدين يضيفان أهمية استراتيجية للجزء الشمالي من البلاد اذ لم يتم استكشاف المنطقة من قبل.

وذكر الفارس أنه تم اكتشاف “نفط تقليدي” أيضا في شمال حقل برقان الكبير في مكامن واره ومودود وبرقان إذ تدفق النفط بكميات تجارية من عدة آبار تم حفرها العام 2020 لتحديد امتداد الحقل بمعدل إنتاج يومي تجاوز 2000 برميل، وهو ما يمهد الطريق لإضافة المزيد من الاحتياطيات.

وافاد انه وعلاوة على ذلك فإن النتائج التي تم التوصل إليها تمنح شركة نفط الكويت إمكانية الوصول إلى احتياطيات سهلة ومنخفضة التكاليف ما يدعم جهود الشركة في الحفاظ على ميزتها التنافسية بين الدول والشركات النفطية مبينا ان الشركة ستقوم بحفر آبار جديدة في الحقول المكتشفة لتعزيز كميات الإنتاج.

المصدر: وكالة الانباء الكويتية

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