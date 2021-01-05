ليبيا – أكد المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية اللواء أحمد المسماري تحرك بعض العناصر المموّلة من المجلس الرئاسي في سبها، وتجنيد مرتزقة أجانب لدعمه.

المسماري أشار في تصريح لصحيفة” الاتحاد” إلى أن هدف هذه التحركات إيهام المجتمع الدولي بوجود منطقة عسكرية تابعة للسراج في المدينة.

واعتبر المسماري أن هذه العناصر تحصل على أموال من العصابات في طرابلس لزعزعة الاستقرار، موضحًا أنهم حاولوا الترويج لوجود فايز السراج في الجنوب.

وشدد على أن القيادة العامة تراقب هذه العناصر التكفيرية المتطرفة منذ فترة، وطاردتهم حفاظًا على الأمن والاستقرار.

وبحسب المتحدث باسم الجيش، فقد أكد قائد منطقة سبها العسكرية في جنوب ليبيا قيام وحدات من المنطقة بالتصدي لهذه العناصر وفلول التطرف والجريمة، وسيطرت على مقرها في أحد النوادي الرياضية بالمدينة.

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