ليبيا – التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين أمس الإثنين أعضاءَ اللجنة العسكرية التابعة لحكومة الوفاق، المشاركة في لجنة الحوار العسكري ( 5+5)، برئاسة أحمد أبو شحمة.

الطرفان ناقشا وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للمجلس مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في البلاد، كما أحاطت اللجنةُ العسكرية المشري بآخر المستجدات التي توصلت إليها في المسار العسكري.

ومن جهته أطلع المشري اللجنة العسكرية على آخر مستجدات الحوار السياسي، مُشددًا على ضرورة أن يكون هناك تناغم وانسجام بين المسارين السياسي والعسكري.

كما أكد على أن المجلس سيقوم بالتواصل مع المجلس الرئاسي والجهات المعنية، لتوفير الدعم بكامل الإمكانيات المتاحة للجنة العسكرية، لمساعدتها على إنجاز مهامها بالشكل المطلوب

وفي ختام اللقاء تمَّ الاتفاق على أن يكون هناك تشاور دائم بين لجنة الحوار بالمجلس واللجنة المكلفة بالمسار العسكري، للوصول إلى نتائج إيجابية تخدم المصلحة الوطنية وتُسهم في الاستقرار الأمني والعسكري بالبلاد.

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