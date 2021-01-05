ليبيا – أكد عضو مجلس النواب سعيد امغيب أن قوات الجيش سيطرت على مدينة سبها بعد تقهقر الميليشيات، ونشرت قواتها في العديد من الشوارع الرئيسة.

امغيب اعتبر في تصريح لموقع “إرم نيوز” أن “تنظيم الإخوان المسلمين المدعوم من تركيا يقف وراء تحرك الميليشيات في سبها وجر المدينة الآمنة إلى ويلات المواجهة المسلحة” .

وأشار عضو مجلس النواب وهو عضو عن مدينة الكفرة جنوبًا إلى أن تركيا وقطر تحركان الميليشيات من أجل زعزعة الأمن والاستقرار في الجنوب الغربي.

ولفت إلى أن هذه التحركات العسكرية تستهدف استبدال المرتزقة السوريين بمرتزقة وإرهابيين آخرين من شمال مالي، مؤكدًا أن الجيش كان لهم بالمرصاد.

يشار إلى أن مجموعات مسلحة كانت قد تحركت أمس في مدينة سبها بالسلاح محاولة السيطرة على وسط المدينة قبل أن يتم التصدي لها وطردها خارجًا .

المرصد – متابعات

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