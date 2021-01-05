بخلاف ما قام به مع ميسي.. رد فعل غير متوقع لبيليه بعد تخطي رونالدو لرقمه (صورة)

بخلاف ما قام به مع ميسي.. رد فعل غير متوقع لبيليه بعد تخطي رونالدو لرقمه (صورة)

البرازيل – فاجأ أسطورة كرة القدم، البرازيلي بيليه متابعيه على موقع “إنستغرام”، بعدما قام بتحديث بيانات حسابه.

وأضاف بيليه إلى حسابه عبارة: “أفضل هداف في كل العصور – 1283 هدفا”.

وقام بيليه بهذه الخطوة بعد أقل من 24 ساعة من اقتناص مهاجم نادي يوفنتوس، الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، المركز الثاني في قائمة أفضل الهدافين في المباريات الرسمية على مر التاريخ، برصيد 758، متجاوزا بيليه الذي تراجع للمركز الثالث بـ757 هدفا.

والمفارقة أن ردة فعل بيليه كانت مختلفة تماما عما قام به الشهر الماضي عندما عادل نجم برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، رقمه التاريخي في عدد الأهداف في صفوف فريق واحد.

وأشاد بيليه حينها بميسي، الذي عاد في وقت لاحق ليحطم رقم “الجوهرة السوداء”، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”: “تهانينا لبلوغك سجلا تاريخيا يا ليونيل، أهنئك على مسيرتك الاحترافية الناجحة مع برشلونة، إن قصصا مثل قصصنا عن حب النادي ستصبح نادرة”.

تجدر الإشارة إلى أن بيليه سجل 1283 هدفا على مدار مسيرته، لكن 757 منها فقط كانت في مباريات رسمية.

المصدر: RT

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