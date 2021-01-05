روسيا – أفاد المكتب الصحفي للكرملين، إن الرئيس فلاديمير بوتين، بحث مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، آفاق التعاون في مكافحة وباء الفيروس التاجي.

وأضاف المكتب الصحفي، في بيانه، أن الجانبين ركزا على الإمكانيات المحتملة للإنتاج المشترك للقاحات.

وتابع البيان: “تمت مناقشة قضايا التعاون في مجال مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد، مع التركيز على الآفاق المحتملة للإنتاج المشترك للقاحات المضادة لهذا المرض. وتم الاتفاق على مواصلة الاتصالات حول هذا الموضوع بين وزارتي الصحة والهياكل المتخصصة الأخرى في البلدين”.

وتم كذلك، خلال الحديث، التطرق إلى قضية التسوية الأوكرانية الداخلية، وخاصة في سياق تنفيذ “حزمة إجراءات” اتفاقية مينسك، والاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال قمم “رباعية النورماندي”.

المصدر: نوفوستي

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