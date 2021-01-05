ترتيب اللاعبين العرب في استفتاء “أفضل لاعب كرة قدم في آسيا”

ترتيب اللاعبين العرب في استفتاء “أفضل لاعب كرة قدم في آسيا”

ماليزيا – تصدر القطري أكرم عفيف مهاجم نادي السد لكرة القدم، ترتيب اللاعبين العرب في استفتاء “أفضل لاعب كرة قدم في آسيا” وفقا لقناة Fox Sports Asia.

واحتل أكرم عفيف (24 عاما) المركز السادس في استفتاء “أفضل لاعب كرة قدم في آسيا” برصيد 29 نقطة.

ودخل أربعة لاعبين عرب قائمة أفضل ثلاثين لاعبا بحسب استفتاء كشفت عنه قناة “Fox Sports Asia”، وهم إضافة إلى أكرم عفيف، كل من العراقي بشار رسن بنيان (24 عاما)، لاعب نادي قطر، واحتل المركز الثاني عشر برصيد 19 نقطة.

وجاء المغربي عبد الرزاق حمدالله (30 عاما)، مهاجم النصر السعودي، في المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة.

بينما اكتفى السوري عمر السومة (31 عاما)، مهاجم الأهلي السعودي، بالمركز السابع عشر، برصيد نقطتين فقط.

وتصدر الكوري الجنوبي هيونغ مين سون، مهاجم فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، قائمة أفضل لاعب كرة قدم في آسيا، برصيد 286 نقطة، متقدما بفارق كبير جدا عن وصيفه الإيراني سردار أزمون، مهاجم فريق زينيت بطرسبورغ الروسي، الذي حصل على 89 نقطة.

وجاء أسطورة برشلونة الإسباني أندرياس إنييستا في المركز الرابع، برصيد 44 نقطة.

يذكر أن هذه الجائزة لا تتعلق بجائزة أفضل لاعب في آسيا، التي يمنحها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

و”Fox Sports” هي شبكة تلفزيونية تبث في آسيا، وتديرها حاليا مجموعة “Fox Networks Asia Pacific”، وهي بدورها تابعة لشركة “Walt Disney Company” في جنوب شرق آسيا.

المصدر: وكالات

Share and Enjoy ! 0 Shares