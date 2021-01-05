ليبيا – أعربت تونس رئيسة مجلس الأمن الدولي خلال شهر يناير الجاري عن أملها في أن يصدر المجلس في أسرع وقت ممكن قرارًا تنتشر بموجبه بعثة دولية لمراقبة وقف إطلاق النار الساري في ليبيا منذ الخريف.
السفير التونسي في الأمم المتحدة طارق الأدب خلال مؤتمر صحفي وفقًا لما نقلته قناة “العربية” اليوم الثلاثاء قال: “نأمل أن يتم اعتماد القرار في أسرع وقت ممكن. هناك زخم لكنه هش بعض الشيء”.
وأضاف: “نحن بحاجة إلى تبني هذه الآلية (مراقبة وقف إطلاق النار)، وهذا يعتمد على المفاوضات التي ستجري بين الأطراف الليبيين وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، استنادًا إلى مقترحات الأمين العام”.