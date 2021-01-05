تونس – بحث رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، ونظيره الجزائري، عبد العزيز جراد، امس سبل تشجيع منتجات الولايات الحدودية.

وقالت رئاسة الحكومة التونسية، في بيان، إن المشيشي أجرى مكالمة هاتفية مع جراد تطرقا خلالها إلى أوجه التعاون بين البلدين في المجالات الأمنية والعسكرية والقنصلية.

كما بحثا “ضرورة تطوير التعاون في المجال الاقتصادي وإقرار امتيازات تفاضلية للسلع التونسية والجزائرية المنتجة على مستوى الولايات الحدودية، في إطار التشجيع على الاستثمار في الشريط الحدودي المشترك، ومزيد من تنمية المناطق الحدودية”.

ودعا المشيشي وجراد إلى “مزيد من العمل على ترسيخ سنة التشاور بين قيادتي البلدين، من خلال تواتر الزيارات واللقاءات بين مسؤولي البلدين على جميع المستويات”.

وشددا على أن “الفضاء المغاربي يجب أن يكون فضاء تعاون وسلام”.

وإضافة إلى تونس والجزائر، تضم المنطقة المغاربية أيضا كلا من المغرب وليبيا وموريتانيا.

وثمة خلافات سياسية بين دول مغاربية، أبرزها بين الجارتين المغرب والجزائر اللتين تغلقان حدودهما المشتركة منذ 26 عاما.

كما بحث المشيشي وجراد “سبل تنسيق المواقف الثنائية حول القضايا الإقليمية المشتركة، والإسراع بتنظيم الدورة 22 للجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية”.

ومنتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اعتزامه زيارة تونس في أقرب الآجال، بعد تماثله للشفاء التام من إصابته بفيروس “كورونا”.

وعاد تبون إلى الجزائر، في 29 ديسمبر الماضي، بعد رحلة علاج في ألمانيا دامت شهرين.

الأناضول

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