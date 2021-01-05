ليبيا – قال رجل الأعمال حسني بي إنه وبعد معالجة فرق تعدد سعر الصرف يجب مطالبة المجلس الرئاسي بوقف إهدار ما يسمى زورًا دعم الفقير “كهرباء، وقود، غاز، دواء، ماء”، وفقًا لقوله.

حسني بي أضاف في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن “إجمالي التكلفة – أي الدعم – هي 5 مليارات دولار أي (22 مليار د.ل) وبالتالي فأن تكلفة الدعم المدفوعة عن كل أسرة هي 15 ألف دينار سنويًا (1250د.ل شهريًا).

وتابع: “وللعلم أنه مع ذلك لا تتوفر الكهرباء والغاز، ولا الديزل أو الدواء أغلب أوقات السنة” مجددًا بذلك مطالباته المتكررة بوقف الدعم السلعي عن الوقود والسلع الغذائية وغيرها .

وكان ” بي ” قد رحب بتوحيد سعر الصرف وتحديده عند 4.48 دينار للدولار الواحد لكل الأغراض التجارية أو الشخصية أو الحكومية مشيرًا إلى أن الأسعار ستشهد إنخفاضًا إلا أن العديد من السلع قد شهدت في المقابل إرتفاعات ملحوظة .

المرصد – متابعات

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