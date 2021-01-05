سوريا – دانت سوريا بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت مؤخرا حافلة في ريف دير الزور وصهاريج وقود وسيارات مدنية في ريف حماة.

وقالت الخارجية السورية إن سوريا تدين تلك “الاعتداءات الإرهابية الجبانة التي استهدفت حافلة في منطقة كباجب على الطريق بين تدمر ودير الزور، وكذلك صهاريج نقل المحروقات والسيارات المدنية على طريق أثريا ـ السلمية والتي أودت بحياة عدد من الشهداء المدنيين والعسكريين”.

ونقلت وكالة “سانا” عن مصدر رسمي في الخارجية السورية أن تلك “الاعتداءات الإرهابية الغادرة التي تتزامن مع الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية تظهر مجددا الترابط العضوي بين المجموعات الإرهابية وكيان الاحتلال الغاصب ورعاة الإرهاب من الولايات المتحدة والغرب والنظام التركي والتي تهدف إلى إطالة أمد الأزمة في سوريا وإعاقة عودة الأمن والاستقرار وزيادة معاناة السوريين”.

وشدد المصدر على أن الشعب والجيش السوريين، “أكثر قوة وعزيمة في التصدي للحرب على سوريا بأشكالها المختلفة، وسيفشلان كافة المحاولات لإعادة إحياء المشاريع المعادية والحفاظ على سيادة سوريا ووحدتها”.

المصدر: “سانا”

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