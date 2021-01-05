لبنان – أفادت صحيفة “الجمهورية” اللبنانية بأن مشاورات خارجية بشأن الملف الحكومي أفضت إلى اقتراح فرنسي، على شكل نصيحة للرئيس المكلف سعد الحريري بهدف تعجيل تشكيل الحكومة.

وقالت الصحيفة إن “النصيحة الفرنسية” مفادها ضرورة عقد لقاء بين الحريري ورئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، علنيا أو بعيدا من الأضواء، لحل الخلافات والوصول إلى تفاهمات مشتركة تسرع تشكيل الحكومة.

ولفتت الصحيفة إلى أن “الاقتراح أو النصيحة الفرنسية” يأتي في ظل انكفاء فرنسي عن تأدية أي دور مباشر حول الملف الحكومي في المرحلة الراهنة، لأن قصر الإيليزيه وصل إلى قناعة تفيد بأن اللبنانيين ليسوا جديين في التعاطي بمسؤولية مع ملفات الأزمة اللبنانية. فضلا عن أن أولوية مواجهة كورونا تضغط بثقل كبير على الإدارة الفرنسية.

وكان الحريري تعهد لدى تسمته رئيسا للحكومة للمرة الرابعة، في أكتوبر الماضي، بتشكيل حكومة سريعا، تكون قادرة على إحياء خارطة الطريق الفرنسية. لكن الخلافات السياسية عرقلت محادثات تشكيل الحكومة في وقت تتجه فيه البلاد نحو ما تحذر وكالات الأمم المتحدة من أنه سيكون “كارثة اجتماعية”.

المصدر: الجمهورية

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