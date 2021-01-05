العراق – طالب رئيس كتلة “الصابئة المندائيين” في البرلمان العراقي، نوفل الناشي، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بالتدخل لإرجاع “أملاكهم وعقاراتهم المغصوبة”، على غرار موقف الأخير من المسيحيين.

في بيان له، ثمن الناشي مواقف الصدر التي وصفها بـ”الوطنية”، في الحفاظ على النسيج الوطني العراقي و”النهج الإصلاحي للقضاء على الفساد المستشري” في مؤسسات الدولة.

وقال: اطلعنا على دعوتكم الكريمة بتشكيل لجنة خاصة لتلقي شكاوى المسيحيين الخاصة بأملاكهم وعقاراتهم المغصوبة من قبل الخارجين عن القانون.

وأضاف: ما يعانيه أبناء طائفة الصابئة المندائيين داخل العراق وخارجه لا يقل عن معاناة “أولاد خالتنا” من التجاوز على العقارات والأملاك والأراضي وحتى الأموال من قبل الخارجين عن القانون والبعض “ممن يدعي الانتماء لتياركم” أو التيارات الأخرى.

واعتبر رئيس كتلة “الصابئة المندائيين” أن “هذه التجاوزات المستمرة” ضد أبناء الأقليات، هي التي دفعتهم للهجرة خارج العراق لكون القانون “أصبح شكليا” في ظل انتشار السلاح و”سطوة المليشيات خارج إطار الدولة”.

والتمس الناشي من الصدر “بشمول عقارات واملاك وأراضي وأموال أبناء الطائفة ضمن لجنتكم المشكلة لإرجاع الحق لأصحابه الشرعيين، لنضيق الخناق على كل متجاوز يدعي أنه يأتمر بتجاوزه بالأمر منكم”.

المصدر: رووداو

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