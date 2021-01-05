اليابان – ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بفيديو للاعب كرة قدم ياباني شاب، وهو يحاول تنفيذ ركلة جزاء بطريقة طريفة وفريدة من نوعها، خلال إحدى المباريات في بطولة المدارس في اليابان.

ويظهر اللاعب الشاب ويدعى كومي ريوتا في الفيديو، وهو يتحرك بطريقة مضحكة وبخطى متثاقلة قبل وصوله للكرة الموضوعة على نقطة الجزاء، ويسددها على يمين الحارس الذي ارتمى في تجاه الكرة لكنه لم يفلح في إبعادها عن مرماه.

وانتشر فيديو تنفيذ الركلة كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، وتسبب في موجة سخرية، ووصف بعض الرواد تلك الركلة بالأبطأ في التاريخ بسبب الوقت الطويل الذي احتاجه كومي ريوتا لتنفيذها، في حين استحضر أحد المعلقين، وهو صحفي يدعى جاك كينمر، ركلة الجزاء الشهيرة والحاسمة التي أهدرها الدولي الإيطالي السابق سيميوني زازا في مباراة منتخب بلاده ضد ألمانيا في بطولة كأس أمم أوروبا 2016، عندما تثاقل زازا في خطواته قبل أن ينفذ الركلة لتمر كرته من فوق العارضة.

وقال جاك كينمر في تدوينة نشرها عبر حسابه في موقع “تويتر”: “إذا كنت تعتقد أن الطريقة التي ركض بها زازا كانت مفرطة، فأنت بحاجة إلى مشاهدة كومي ريوتا، وهو يسدد ركلة جزاء بطريقة غريبة”.

المصدر: telegraf.com

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