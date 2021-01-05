ليبيا – أكد عضو اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي أن اللجنة ستعالج مسألة الخيارات المطروحة حول اختيار السلطة التنفيذية.

الشركسي أشار وفقًا لصحيفة “العين الإخبارية” لوجود مقترح بأن تناقَش الأسماء المرشحة أو المطروحة للمناصب، ثم تبحث آلية الاختيار ، في إشارة إلى إختيار شاغلي السلطة التنفيذية .

وأعلنت البعثة مطلع الأسبوع عن تشكيل هذه اللجنة مكونة من 18 شخصية من أعضاء الحوار إلا أنها أثارت الجدل من قبل بعض الشخصيات على اعتبار أنها مصممة لإخراج أشخاص بعينهم .

ولفت الشركسي إلى أن اللجنة الاستشارية ليست بديلة عن اللجنة القانونية أو أي لجنة أخرى، كما ستعقد اللجنة ثلاثة لقاءات عبر الاتصال المرئي، والأخير سيكون مباشرًا في تونس.

يشار إلى أن البعثة الأممية كانت قد أكدت أمس الإثنين بأن مهمة اللجنة استشارية فقط ومدة عملها أسبوعين إثنين .

المرصد – متابعات

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