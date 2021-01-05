ليبيا – عقد عضو مجلس النواب المنقطع عن مدينة مصراتة ووزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاآغا اليوم الثلاثاء اجتماعًا مع أعضاء الجنة العسكرية التابعة للمجلس الرئاسي “5+5″، بحضور مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية علي النويصري.

الاجتماع بحث بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية ترتيبات فتح الطريق الساحلي، وحلحلة كافة المشاكل التي صاحبت إغلاق الطريق الساحلي وقفله.

واتفق المشاركون في الاجتماع على تشكيل قوة أمنية مشتركة لتأمين الطريق الساحلي، وتجهيزها بكافة الإمكانيات التي تحتاجها من دعم؛ حتى تقوم بدورها على أكمل وجه.

دفاع الوفاق: كتيبة حطين مقربة من باشاآغا والانسحاب من الطريق الساحلي لم يُقرَّر. #ليبيا #المرصد https://t.co/MA19MsJ0r7 — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) January 5, 2021

ويأتي هذا الإجتماع عقب أيام من زيارة الوفد المصري لطرابلس واجتماعهم مع باشاآغا وتأكيد دعمهم لإتفاق 5+5 المتعثر فيما يزال وزير دفاع الوفاق صلاح النمروش يسعى لعرقلة الإتفاق عبر عدة إجراءات وتصريحات .

يشار إلى أن كتيبة ” حطين ” التابعة لفتحي باشاآغا والتي كان ولازال آمرًا لها تحت غطاء المجلس العسكري مصراتة قد أعلنت انسحابها من الطريق الساحلي غرب سرت تنفيذًا لاتفاق 5+5 فيما رفض البقية التنفيذ .

المرصد – متابعات

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