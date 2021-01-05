ليبيا – قال عميد بلدية غدامس قاسم المانع إن المرافق الصحية بالبلدية تعاني من نقص في العناصر الطبية، ورغم التواصل مع وزارة الصحة لمعالجة الأمر، إلا أن البلدية لم تتلق ردًا إيجابيًا حتى الآن.

المانع وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أوضح أن هناك نقصًا في العناصر الطبية والطبية المساعدة بمركز العزل في البلدية، بالإضافة إلى نقص مخزون اسطوانات الأكسجين، وبعض المستلزمات الطبية، كما لم تصرف للعناصر الطبية أي مكافأة.

وبيّن المانع أن تردي الوضع المعيشي بالبلدية يعود إلى نقص السيولة التي تنقطع بالخمسة أشهر، وعدم توفر خدمة بطاقة التداول بالبلدية.

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