ليبيا – أوصى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بنشر مراقبين دوليين في ليبيا، لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل له في أكتوبر.

غوتيريس قال في تقرير مؤقت قدم أمس الإثنين إلى مجلس الأمن وفقًا لموقع “إرم نيوز” بشأن الترتيبات المقترحة لمراقبة وقف إطلاق النار: إنه ينبغي إرسال فريق متقدم إلى العاصمة طرابلس، كخطوة أولى لتوفير الأسس لآلية قابلة للتطوير تابعة للأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار ومقرها في سرت.

وقدم غوتيريش تفاصيل قليلة عن آلية المراقبة، لكنه قال: “اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 طلبت نشر مراقبين دوليين غير مسلحين تحت رعاية الأمم المتحدة، سيعملون جنبًا إلى جنب مع فرق مراقبة مشتركة من طرابلس وبنغازي للقيام بمهام مراقبة وتحقق محددة”.

وأضاف الأمين العام: “عبرت الأطراف الليبية -أيضًا- عن موقفها الثابت بأنه لا ينبغي نشر أي قوات أجنبية من أي نوع، بما في ذلك الأفراد النظاميون للأمم المتحدة، على الأراضي الليبية”.

كم أوضح أنه “من المتوقع أن توفر الأمم المتحدة فريقًا ذكيًا وقابلًا للتطوير من المراقبين الدوليين المحايدين للقيام بالمراقبة في منطقة سرت، مشددًا على التزام الأمم المتحدة بمساعدة ودعم اللجنة العسكرية المشتركة في تفعيل اتفاق وقف إطلاق النار.

وحذر في الوقت نفسه من أن التأخيرات الحالية ستنطوي على خطر الفشل في الالتزام بالجدول الزمني.

وتابع في ختام تقريره: “تم رصد نشاط عسكري للقوات الداعمة للجانبين، ورحلات شحن عسكرية؛ ما يعرقل تنفيذ الاتفاقية، فوقف إطلاق النار الدائم في ليبيا يحتاج قبل كل شيء إلى تأييد الأطراف والليبيين العاديين”.

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