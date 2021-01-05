تونس – أعلنت تونس، امس وفاة 62 شخصا جراء كورونا، وموريتانيا 2، فيما سجل قطاع غزة 396 إصابة بالفيروس، كما رصد اليمن حالتي شفاء منه.

وأفادت وزارة الصحة التونسية بتسجيل 62 وفاة، و1.252 إصابة بكورونا، إضافة إلى تعافي 1.442 مريضا منه.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 144.796، منها 4.862 وفاة، و108.491 حالة تعاف.

وفي موريتانيا أعلنت وزارة الصحة تسجيل وفاتين و81 اصابة بكورونا، إضافة إلى تعافي 241.

وقالت الوزارة في بيان، إن عدد الإصابات بلغ 14.875، بينها 360 وفاة و12.377 حالة شفاء.

​​​​​​وفي قطاع غزة أعلنت وزارة الصحة تسجيل 238 إصابة في الدورة الثانية لليوم، ليبلغ الإجمالي 396 إصابة، فيما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 43.134، منها 398 وفاة.

وفي اليمن أفادت اللجنة الوطنية العليا لمكافحة كورونا (حكومية)، بتسجيل حالتي شفاء من الفيروس، فيما لم تسجل أي إصابة جديدة أو حالة وفاة.

وأشارت اللجنة في بيان، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 2.101، منها 610 وفيات، و1.401 حالة تعاف.

​​​​​​​ولا تشمل هذه الحصيلة الإصابات في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، الذين أعلنوا حتى 18 مايو/أيار الماضي، تسجيل 4 حالات فقط بينها وفاة واحدة، وسط اتهامات رسمية وشعبية لهم بالتكتم عن العدد الحقيقي للضحايا‎.

وحتى مساء الإثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم، 85 مليونا و897 ألفا، توفى منهم أكثر من مليون و857 ألفا، وتعافى ما يزيد على 60 مليونا و720 ألفا، وفق موقع “ورلدميتر”.

الأناضول

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