الولايات المتحدة – لقيت الممثلة السابقة في سلسلة أفلام جيمس بوند ونجمة برنامج “ذات سيفينتيز شو” تانيا روبرتس حتفها، إثر سقوطها من مرتفع خلال اللعب مع كلابها.

وقال مايك بينغل الناطق باسم روبرتس لصحيفة “هوليوود ريبورتر”، إن الممثلة توفيت الأحد عن 65 عاما بعدما أدخلت المستشفى في 24 ديسمبر الفائت متأثرة بإصابتها.

وأعرب بينغل عن حزنه البالغ لوفاة روبرتس، واصفا إياها بأنها “كانت رائعة وجميلة”، ورأى أن غيابها “ضوء انطفأ”.

وأضاف أنها “ألطف شخص” قابله، وأشار إلى أن “قلبها كان كبيرا، وقد أحبت المعجبين بها… لا أظن أنها أدركت كم كانت تعني لهم”.

واشتهرت روبرتس بدور العالمة الجيولوجية ستايسي ساتون في فيلم “إيه فيو تو كيل” عام 1985 ضمن سلسلة جيمس بوند، مع الممثل روجر مور الذي لعب دور العميل 007 للمرة الأخيرة.

وأدت روبرتس دور البطولة في فيلم “ذا بيست ماستر” الخيالي عام 1982، و”شينا: ذا كوين أوف ذي جانغل” وهي النسخة النسائية من طرزان، هذا إلى جانب أفلام أخرى مثل “بادي سلام” و”نايت آيز”.

المصدر: وكالات

Share and Enjoy ! 0 Shares