ليبيا – وجّهت النقابة العامة للنفط خطابًا إلى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، طالبته فيه بتفعيل القرار بزيادة مرتبات العاملين بقطاع النفط 67% وقام هو بإحالة الخطاب إلى وزارة المالية.

مسؤول الإعلام في الناقبة العامة للنفط لؤي داوود في تصريح لموقع قناة “ليبيا 218” أفاد أن النقابة تترقب إصدار وزير المالية تعليماته لتفعيل القرار، الذي سينعكس بشكل إيجابي على عملية الإنتاج واستقرار القطاع، باعتباره المصدر الرئيس لميزانية الدولة.

وأضاف داوود أن الجهود المضنية على مدار أشهر من العمل الحثيث المتواصل أثمرت عن استجابة أصحاب القرار في الدولة لطلب تفعيل قرار زيادة المرتبات، والذي أصبح موضع الدراسة.

وأشار إلى أن النقابة تنتظر إيفاء الجهات المعنية بوعودها مع النقابة العامة للنفط، والاستجابة لمطالبها.

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