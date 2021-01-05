ليبيا – عقدت المبعوثة الأممية بالإنابة “ستيفاني ويليامز” الإثنين الاجتماع الأول للجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي عبر تقنية الاتصال المرئي.

بيان صحفي صادر عن البعثة الأممية في ليبيا تابعته صحيفة المرصد أكد أن اجتماع اللجنة المؤلفة من 18 عضوًا يأتي في سياق مناقشة أهدافها ومهامها، والإطار الزمني المحدد لعملها. ناقلًا عن “ويليامز” تأكيدها خلاله أن اللجنة لها مهمة استشارية وستعمل على مدى أسبوعين.

وأضافت “ويليامز” أن عمل اللجنة يهدف إلى إنتاج وتقديم توصيات لمعالجة الاختلاف الذي برز حول آلية اختيار السلطة التنفيذية وإجراءات تسمية أعضائها، وتقديم توصيات بشأن عملية الترشيح وبناء التوافقات بين أعضاء ملتقى الحوار السياسي، في ظل وجود دعم وتأييد واضحين من المجتمع الدولي للسلام في ليبيا.

وشددت “ويليامز” على ضرورة الاستفادة من الفرصة المتاحة حاليًا؛ لأنها قد لا تدوم طويلًا، واغتنامِها للإسراع في إنشاء سلطة تنفيذية موحدة والعمل معا بما يلبي تطلعات الشعب الليبي.

وفي سياق متصل تطرّق البيان الصحفي إلى مسألة عقد اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الإثنين جلستها الافتراضية الثالثة لتبادل مقترحات الترتيبات الدستورية للانتخابات الوطنية، ومنها خيارات تهدف لتسهيل تنفيذ خارطة الطريق التي توافق عليها أعضاء الملتقى منتصف نوفمبر من العام 2020.

وأشار البيان إلى تقديم فريق الانتخابات في البعثة الأممية إيجازًا يسلط الضوء على التسلسل الضروري والمعالم المحددة زمنيًا، يتعلق بالترتيبات الدستورية لإجراء الانتخابات الوطنية في الموعد المتفق عليه بتاريخ الـ 24 من ديسمبر المقبل، كاشفًا عن اتفاق المشاركين على استئناف النقاشات نهاية الأسبوع الجاري.

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