ليبيا – اطلع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبد الله عبد الرحمن الثني أمس الثلاثاء على سير عمل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وذلك خلال اجتماع عقده مع الوزير المختص الدكتور عبدالهادي الحويج.

الاجتماع تناول وفقًا للمكتب الاعلامي التابع للحكومة آخر مستجدات عمل الوزارة، والتقرير السنوي لعملها خلال العام 2020 ميلادي.

وأطلع وزير الخارجية والتعاون الدولي الثني على مشروع خطة الوزارة للعام 2021 ميلادي لاعتمادها والعمل بها.

ووضع الحويج الثني في صورة الاجتماع المزمع عقده يوم 12 يناير 2021، والذي يضم كافة الادارات والمكاتب والاقسام بالوزارة.

وفي سياق متصل، تطرق الاجتماع إلى آخر المستجدات على الساحة السياسية والاتصالات التي أجراها الوزير مع نظيره الجزائري، وكذلك مع نائب وزير الخارجية بجمهورية روسيا الاتحادية.

الحويج أكد أنه تم خلال الاتصالات التأكيد على حرص هذه الدول على وحدة ليبيا واستقلال قرارها، وأهمية حل الأزمة الليبية .

وناقش الاجتماع مشروع الندوة الوطنية حول الأزمة الليبية “أي مقاربات وأية حلول ؟”، والاطلاع على سير عمل معهد الدراسات الدبلوماسية بالشكل العلمي والسياسي الصحيح.

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