الولايات المتحدة – أخطر وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين رئيس بورصة نيويورك ستايسي كانينغهام، برفضه قرار البورصة إدراج أوراق مالية طرحتها ثلاث شركات اتصالات صينية في البورصة.

وكانت بورصة نيويورك بدأت في الأول من يناير الحالي إلغاء إدراج أوراق مالية لـ3 شركات اتصالات صينية بعد أن حظر الرئيس دونالد ترامب الشهر الماضي استثمار الشركات الأمريكية في شركات صينية “تابعة للجيش الصيني”.

وفي تراجع مفاجئ عن موقفها، أعلنت بورصة نيويورك أمس الاثنين أنها لن تلغي إدراج أوراق الشركات الصينية المذكورة.

المصدر: “رويترز” + RT

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