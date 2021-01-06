لبنان – دعا ​البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي​، ​الرئيس​ اللبناني ​ميشال عون​ ورئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​، إلى عقد “لقاء مصالحة شخصية” بينهما لانتشال البلاد من قعر الانهيار.

ووجه الراعي، وهو رأس الكنيسة المسيحية المارونية في لبنان، الدعوة إلى عون والحريري إلى “عقد لقاء مسؤول ينتشل البلاد من قعر الانهيار، وتشكيل حكومة إنقاذ بعيدة ومحررة من التجاذبات السياسية والحزبية، ومن المحاصصات”.

كما دعا الراعي جميع القوى السياسية المعنية، إلى تسهيل تشكيل الحكومة.

وكان الحريري حمل أمس في بيان تكتل “لبنان القوي” بزعامة جبران باسيل، صهر عون، المسؤولية عن عرقلة تشكيل الحكومة، معتبرا أنه يتمسك بشروط تعجيزية تنسف كل ما نصت عليه المبادرة الفرنسية، وتقضي على أي أمل بمعالجة الأزمة بدء من وقف الانهيار وصولا إلى إعادة إعمار ما هدمه انفجار المرفأ”.

المصدر: “الوكالة الوطنية للإعلام”

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