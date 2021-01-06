ليبيا – رأى السياسي والصحافي الليبي المقرب من النظام السابق مصطفى الفيتوري أنه لا يمكن تجاهل أنصار النظام السابق من أي حوار وطني حقيقي وتحت أي مسمى؛ نظراً لكونهم أغلبية.

الفيتوري وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الأربعاء، أضاف: “حين نقول عودة أنصار النظام السابق فهذا لا يعني أنهم سيعيدونه كما كان، فهذا مستحيل، ولكن ما نعنيه هو أنهم يرفضون ما حدث من انقلاب أمني منذ عام 2011، ويرفضون كل نتائج ما يُسمى بثورة 17 فبراير”.

وتابع الفيتوري: “يجب تذكر أن هذه الفئة تضم أيضًا الذين ندموا على تأييدهم لـ(فبراير) وتراجعوا، وهم أيضًا كثر”.

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