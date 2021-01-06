الولايات المتحدة – أبلغ مراقبون جويون أمريكيون بتلقيهم تسجيلا صوتيا يحتوي على تهديد بتنفيذ عملية إرهابية في واشنطن الأربعاء انتقاما لاغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني قبل عام.

وجاء في التسجيل الذي نشرته شبكة “سي بي إس” أمس الثلاثاء: “سنوجه طائرة إلى مبنى الكابيتول يوم الأربعاء. سننتقم لسليماني”.

وأفادت الشبكة نقلا عن مصادر، بأنه تم إطلاع البنتاغون ووكالات أمنية أخرى على هذا التسجيل.

وحسب الشبكة الأمريكية، فإنه لم يم تحديد هوية من أرسل التسجيل، وبينما يعتقد مكتب التحقيق الفيدرالي، أن التحذير من وقوع هجوم غير جدي، إلا أنه يجري التحقيق فيه على أنه خرق لترددات الطيران.

وأشار المكتب إلى أنه “يأخذ جميع التهديدات بالعنف ضد السلامة العامة على محمل الجد”.

وقالت المصادر، إنها تعتقد أن التهديد يهدف إلى الإيحاء بضرب مبنى الكابيتول في نفس اليوم الذي من المقرر أن يصادق فيه الكونغرس على نتائج الانتخابات الرئاسية وفوز الديمقراطي جو بايدن فيها.

وحسب خبراء، فإن اختراق الترددات الجوية يثير قلقا لأنه قد يؤثر على التعليمات التي يحصل عليها الطيارون.

وأكدت مصادر أخرى لشبكة “سي بي إس”، أنه تم إرسال رسالة إلى مراقبي الحركة الجوية، بأنه يتعين عليهم الإبلاغ فورا عن أي تهديد أو طائرة تنحرف عن مسار رحلتها.

المصدر: وكالات

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