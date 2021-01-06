الولايات المتحدة – أظهر استطلاع للرأي امس أن الناخبين في ولاية جورجيا منقسمون بالتساوي حول الحزب الذي يجب أن يفوز في سباق الإعادة لتحديد السيطرة على مجلس الشيوخ الأمريكي.

وخلص استطلاع مركز “إديسون للأبحاث” إلى أن حوالي نصف الناخبين يفضلون أن يحتفظ الحزب الجمهوري بالسيطرة، ويرغب النصف الآخر في رؤية الديمقراطيين يتولون زمام الأمور، مما يعكس مدى قرب السباقين على الأرجح.

ووجد الاستطلاع أيضا أن حوالي نصف الناخبين في سباق الإعادة في مجلس الشيوخ صوتوا للرئيس دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، والنصف الثاني للديمقراطي جو بايدن.

المصدر: رويترز

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